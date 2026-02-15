日本野球機構（ＮＰＢ）の榊原定征コミッショナーが１５日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの宮崎合宿を訪問。２００６年の第１回大会から今大会で２０周年を迎えることに触れつつ「長丁場ですので健康に留意して、けがをされないように」と激励した。