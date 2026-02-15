森下龍矢がQPR戦で1ゴール1アシストの活躍を見せたイングランド・チャンピオンシップのブラックバーンに所属するMF森下龍矢が、現地時間2月14日のQPR戦で1ゴール、1アシストの活躍で勝利に導きチーム内でも最高採点タイをつけられた。まずは前半21分、森下が右サイドのハーフウェーライン付近で相手を1人かわすとゴール前へロングスルーパスを供給。これがFWマティアス・ヨルゲンセンへの絶妙なアシストで先制点になった。その