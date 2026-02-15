柴崎岳のスルーパスがゴールの起点になった鹿島アントラーズは2月14日、J1百年構想リーグ第2節で横浜F・マリノスとホームで対戦し、1-0で勝利した。MF柴崎岳が決勝ゴールの起点となる極上スルーパスを披露し、「パスひとつで流れを変えた」「一撃必殺」などと注目を集めている。柴崎は後半24分、MF知念慶に代わって途中出場。迎えた同31分、最終ライン付近にポジションを取ると、DFキム・テヒョンからのパスを受け、ワンステッ