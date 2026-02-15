AlbaLinkが、全国の男女491人を対象に「首都圏で住みたい路線」や「路線に求める条件」についてアンケート調査を実施しました。電車移動が主となる首都圏では、どの路線の沿線に住むかが暮らしやすさや働きやすさを左右する重要なポイント。今回の調査では、首都圏で人気の路線や、路線選びで重視される条件が明らかになりました。 AlbaLink「首都圏で住みたい路線アンケート調査」 調査期間：2025年12月1日〜2日