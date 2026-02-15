パジャ・ポスは、成長企業の経営者を対象にした実践型の経営合宿「成長のための予実管理 経営合宿」を、2026年3月5日から7日までの2泊3日で開催します。事前コンサルティングと合宿、個別フィードバックを一体化し、経営判断に直結する予実管理の実践力を身につけることを目的とした、少人数・経営者限定のプログラムです。 パジャ・ポス「成長のための予実管理 経営合宿」 開催日時：2026年3月5日（木）13:00開始 〜 3