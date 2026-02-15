ホテル東京ガーデンパレスが、2026年1月19日から3月19日まで、第7回春の装飾 大つるし飾り展を開催中！東日本大震災の復興を祈願したつるし雛と、日本三大つるし飾りのひとつ「傘福」、宮城県大崎市のつるし飾り作品、約3000個の雛飾り物を展示。新潟物産展やレストランコラボランチ企画も同時開催されます。 ホテル東京ガーデンパレス「春の装飾 大つるし飾り展」 開催期間：2026年1月19日〜3月19日会場：ホテル