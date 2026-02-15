トランプ政権が低迷する自国の造船産業を復活させるための総合行動計画を出しながら「韓日との米国造船再活性化に対する歴史的協力を継続するだろう」と強調した。ホワイトハウスは13日、ルビオ国務長官とボート行政管理予算局長名義で42ページにわたる「米国の海洋行動計画」を公開した。行動計画でホワイトハウスは「同盟とパートナーとの強化された協力を通じ信頼できない供給者に対する依存を減らす」措置が必要だと明らかにし