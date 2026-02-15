俳優の木村文乃（38）が、自宅キッチンでお菓子作りに挑戦する様子を披露した。【映像】木村文乃、我が子が写る手料理の写真これまで自身のInstagramでは和食を中心にした日々の食事や、2歳の我が子が写り込む子どものための「チビうさごはん」を投稿してきた。自宅キッチンでお菓子作りに挑戦する様子を披露2026年2月13日には自身のYouTubeチャンネルを更新し、自宅キッチンでバレンタインの手作りお菓子を作る姿を公開。