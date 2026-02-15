ボルシアMGは現地2月14日、ブンデスリーガ第22節でフランクフルトに敵地で０−３で敗れ、６試合勝利なし。１月にトッテナムから期限付き移籍で加わった高井幸大はこの試合にCBの一角で先発し、フル出場を果たした。高井は積極的な攻撃参加も見せ、19分にはチャンスを迎える。敵陣ボックス内で味方がつないだボールに反応して素早いターンから右足の強烈なシュートを放ったが、相手GKカウア・サントスにセーブされた。その後、