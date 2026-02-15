2026年のJリーグ百年構想リーグで、最も注目されている監督の１人と言えるのが、今季から藤枝MYFCの新指揮官に就任した元日本代表DFの槙野智章監督だ。2022年の現役引退から丸３年でJFA公認Proライセンスを取得し、いきなりJ２クラブの采配を振るうというのは異例の出来事。その分、周囲の期待も大きい。ところが、２月８日の開幕・FC岐阜戦は０−２の敗戦。J３のクラブを相手にホームで黒星発進というのは予期せぬ出来事だ