岡本はキャンプ地で守備練習も行った(C)Getty Images日本人メジャーリーガーでは大トリのキャンプ地入りとなった。巨人からポスティングシステムでブルージェイズに移籍した岡本和真が現地時間2月13日、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設に到着した。【動画】ついにキャンプ地入り！球団が公開した岡本和真が施設を見学する様子ブルージェイズの球団公式SNSが、その様子を動画で公開した。白いTシャツ姿の岡本は「カズです