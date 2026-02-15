元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が15日、レギュラーコメンテーターを務めるフジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演した。この日、番組には、自民党の田村憲久政調会長代行、国民民主党の玉木雄一郎代表がゲスト出演した。橋下氏は、玉木氏に、落選した旧立民系の中道の議員らの受け入れについて「国民民主党と立憲民主党というのは袂（たもと）をわかった間柄じゃないですか。政策が一致したからと言