阪神のジェフ・ウィリアムス駐米スカウトが１５日、沖縄・宜野座キャンプに合流した。ＮＰＢ通算３７１試合登板で１６勝１７敗４７セーブ１４１ホールド、防御率２・２０。藤川球児（現監督）、久保田智之（現２軍投手チーフコーチ）と勝利の方程式「ＪＦＫ」を形成し、０５年にはリーグ優勝に貢献したレジェンドだ。昨年の春季キャンプでは及川にブルペンで助言を送り、後の飛躍につながった。この日は、球場に到着すると盟