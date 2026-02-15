お台場海浜公園（東京・港区）で３月末に完成する世界最大級の噴水の名称は、「東京アクアシンフォニー」に決まった。噴水を整備する東京都が１３日、発表した。昨年１０〜１１月の公募に寄せられた７４８９件から、地元小中学生の人気投票を経て決まった。「東京の水辺の景観と噴水の動き、音楽、光の演出との調和」をイメージした。噴水は高さ１５０メートル、幅２５０メートルで都の花「ソメイヨシノ」をイメージし、夜間