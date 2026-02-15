スタンダップコメディアンでお笑いタレントのぜんじろう（58）が14日夜、X（旧ツイッター）を更新。8日夜の衆院選開票特番で、爆笑問題太田光がした、総理の責任を問う質問に対し、高市早苗首相が「意地悪やなあ」などと不快感を示したような反応をした件について、私見を述べた。ぜんじろうはこの件について報じた記事を添付しつつ「太田氏が高市氏に責任の所在を質問。高市氏は『意地悪やな〜』と返答。これ、有権者からの質問は