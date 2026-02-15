自民党の田村憲久政調査会長代行は、15日のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」で、2026年度の予算案について「高市首相は年度内に通したいという思いが強い」と明らかにした。新年度の予算案は、例年1月から審議するが、高市首相が衆院を解散したため、年度内成立は厳しいとの見方が大勢だった。田村氏は、今年度中に成立させたいとの高市首相の思いについて、「もともと政権基盤が弱いということで、解散総選挙に打って出た。そう