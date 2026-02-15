タレント明石家さんま（70）が14日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。昨年、歌手生活60周年を迎えた歌手加藤登紀子（82）をたたえた。ゲスト出演したタレントの加藤紀子（53）が加藤登紀子と久しぶりに再会したとの話題から、さんまは「加藤登紀子さんって生きざまもすごいし、本当にかっこいい。番組なんかに出てくれたときでも返しがおしゃれ。言葉がやっぱりしゃれてるし、ウイットに富んでるし、もの