私はツグミです。夫のトモヤと息子たちとの4人暮らしです。週末に家族で温泉施設に行ったので、幼稚園のママ友たちにそのお土産を渡しました。そのときはみんな笑顔で「ありがとう」と言いながら受け取ってくれたのです。しかし翌日ママ友のカヨさんが愚痴っているのを偶然耳にしました。「合成着色料とか体に悪そうな油とか入っているし、渡されても超迷惑」とのことで……。心を込めて選んだお土産をゴミと言われて、私はショッ