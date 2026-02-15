ママスタコミュニティに寄せられた今回の投稿。ドキッとするママたちもいるかもしれません。『懺悔したいことある？』人は誰でも「言えそうで言えない小さな懺悔」をひとつやふたつ、そっと胸の奥にしまっているのではないでしょうか。大事件ではなくても、思い出すと少し胸がチクリとすること、誰にも言ったことのない秘密……。投稿者さんの声をもとにママたちの告白を集めてみると、不思議なほど既視感があふれてきます。ゆるく