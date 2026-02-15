15日未明、岐阜市でトラックと乗用車が衝突し、乗用車を運転していた21歳の男性が意識不明の重体となっています。 【写真を見る】トラックと乗用車が衝突乗用車を運転していた男性（21）が意識不明の重体岐阜市の国道21号 15日午前3時半ごろ、岐阜市江添の国道21号で、直進の10トントラックと対向車線から右折してきた乗用車が衝突しました。 この事故で、乗用車を運転していた岐阜市に住む21歳の会社員の男性が意識不明の