超高校級と呼ばれた投手が大学で輝き続けることは、実はほとんどない。肩を酷使する4年間で多くの才能が削られてきたからだ。そんな“定説”を覆した唯一の存在が江川卓だった。神宮のマウンドに現れた怪物は、同世代の選手たちに「次元が違う」と言わしめる衝撃を残す。大学野球史に刻まれた江川伝説の始まりを追う。書籍『怪物 江川卓伝』より一部を抜粋、編集してお届けする。 【画像】『怪物 江川卓伝』 「入学当初の江川は