札幌・厚別警察署は2026年2月14日、ストーカー規制法違反の疑いで、住所不定・自称アルバイト従業員の男（33）を逮捕しました。男は2025年11月7日から8日までの間、石狩振興局管内に住む20代の女性から拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけたり「気がついたら連絡ほしい」などと記したメッセージを送信するストーカー行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性は元交際関