＜PIFサウジ女子インターナショナル 最終日◇14日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇6803ヤード・パー72＞サウジアラビアで行われている欧州女子ツアーが終了した。米ツアー通算3勝のチャーリー・ハル（イングランド）がトータル19アンダーで優勝。賞金総額450万ドル（約6億8850万円）の高額大会で、63万1624ドル（約9663万円）を獲得した。【写真】岩井姉妹のドレス姿がかっこよすぎる件1打差の2位に日本の岩井明愛が入った。首位と2