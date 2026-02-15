彗星JAPANでキャプテンを務めた水町◇2月14日／2025-26 リーグＨ レギュラーシーズン男子第14節□岸和田市総合体育館国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨ。ここまで13連勝という圧倒的な強さをみせているリーグ６連覇を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋はこの日アルバモス大阪高石と対戦した。前半戦中盤までは一進一退の攻防が続いたがそこからは完全にブルーファルコンのペース。攻撃では今年１月に行われた第22