スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」14日（日本時間15日）、ロッキーズの新方針について報じている。高地にあり、打者天国のクアーズ・フィールドはFA投手には人気がなく、ロッキーズが2015年以降に獲得したFA投手は、2022年のチャド・クール（年俸300万ドル）と2024年のダコタ・ハドソン（150万ドル）の2人だけだった。結果、ロッキーズは伸び悩む生え抜き先発、ウエーバー獲得選手、マイナー契約投手を寄せ集め、何とか1