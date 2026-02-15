俳優の桜井日奈子（28）の激変ショットに、驚きの声が多く寄せられている。【映像】桜井日奈子、プールやベッドでの撮影風景これまでInstagramでドラマ撮影での看護師姿や、プールやベッドで笑顔を見せるカレンダー撮影でのオフショットなど、仕事について発信してきた桜井。2026年2月13日には、「映画『SAKAMOTO DAYS』帯黒役で参加させていただきます 初めて役で腹筋を割りました」と4月29日から公開予定の映画『SAKAMOTO