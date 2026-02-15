茂木外務大臣は訪問先のドイツでアメリカのルビオ国務長官と会談し、来月の高市総理の訪米に向けて緊密に連携していくことを確認しました。ミュンヘン安全保障会議に合わせてドイツを訪問中の茂木外務大臣は、アメリカのルビオ国務長官と会談し、関税交渉の合意の実施や重要鉱物を含む経済安全保障面の取り組みをさらに推進していくことを確認しました。また、3月に予定している高市総理のアメリカ訪問が揺るぎない日米同盟の姿を