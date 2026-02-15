２０２６年最初のＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」が１８日、静岡県・浜松市の浜松オートレース場で開幕する。精鋭９６人が集結し覇を競う。今回注目したいのは地元の吉林直都（２７＝浜松、３６期）だ。昨年１１月、福岡県の飯塚オートレース場で開催された「第５７回日本選手権オートレース」でＳＧ初優出を決め、年末のビッグレース、川口オートのスーパースター王座決定戦トライアルに出場した。ブレークした新鋭に、