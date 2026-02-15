俳優の瀧本美織さん（34）が2026年2月9日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つへそ出しコーデを披露した。それぞれ違うポーズで瀧本さんは、リボンの絵文字を添えて、短めの白いTシャツとデニムを合わせたコーデの写真を3枚投稿。それぞれ違うポーズをみせていた。頭にタオルを巻きポーズをきめて、抜群のスタイルを披露していた。3枚目では、唇をとがらせておどけた表情をみせていた。