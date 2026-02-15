1300万人以上いるともいわれる慢性腎臓病(CKD)とは？慢性腎臓病の原疾患でもっとも多いのは糖尿病性腎症 腎臓が悪くなる病気をまとめた総称 腎臓の機能低下が長期的に続く病気を慢性腎臓病（CKD）といいます。日本腎臓学会の調査によると、その疾患数はなんと1300万人以上。高齢になるとほど罹患しやすく、70歳代では約3割、80歳以上では半数近くの人が慢性腎臓病と推算されています。 この慢性腎臓病はひとつの病気を表す名前