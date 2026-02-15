３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け、侍ジャパンの宮崎強化合宿２日目（サンマリン宮崎）が１５日、スタートした。パドレスのダルビッシュ有投手（３９）がアドバイザーとして参戦し、巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が前日に続いて激励に訪れる予定。井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンが、連覇に向けて準備を進めていく。松井氏は前日