【ペブルビーチ（米カリフォルニア州）共同】米男子ゴルフのAT＆Tペブルビーチ・プロアマは14日、カリフォルニア州ペブルビーチのペブルビーチ・リンクス（パー72）で第3ラウンドが行われ、10位から出た松山英樹は5バーディー、ボギーなしで3日連続の67をマークし通算15アンダー、201で6位に浮上した。トップとは4打差。首位に並んで出た久常涼は74と落とし、通算13アンダーで11位に後退した。アックシェイ・バティア（米国）