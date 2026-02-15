銀座コージーコーナーは2月12日から順次、サンリオのキャラクターとコラボレーションした焼菓子ギフト「サンリオキャラクターズla la printemps（ララプランタン）」を、全国の店舗（※）で期間限定販売します。※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。■ハローキティたちがお茶会を楽しむ限定デザイン♪銀座コージーコーナーのホワイトデーシーズン限定ブランド「la la printemps（ララプランタン）」と、世代を超えて