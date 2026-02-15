ノロウイルスの大きな特徴の一つは、人から人への二次感染が起こりやすいことです。感染者の嘔吐物や便には1グラムあたり100万個～10億個ものウイルスが含まれており、わずかな量が口に入るだけで感染が成立します。家庭という密接な生活空間では、ドアノブや水道の蛇口、トイレのレバーなどの共用部分を介してウイルスが広がります。感染経路の理解が、家庭内や施設内での感染拡大を防ぐ鍵となるでしょう。 監修医