花王のヘアコスメティクスブランド「リーゼ」は3月21日、アイロンでつくったゆるふわヘアをキープしつつ、ツヤ・濡れ感を実現するヘアバーム「リーゼ スタイルロックバーム」を発売します。■“ゆるふわヘアを固めずキープ×自然なツヤ・濡れ感”近年、10−20代の若年層を中心に、ヘアアイロン使用率は50％を超え*1、それに伴って、ヘアアイロン使用時に使うアイロン用スタイリング剤市場も伸長*2。2019年にリーゼから発売したヘア