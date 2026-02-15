「未来の健康を、つくる。」を掲げるスピック（SPIC Corporation）は2月16日、インナーケアブランド「Lypo-C」より、セラミド×ビタミンC×ナイアシンアミドを1包で摂取できる新製品「Lypo-C Vitamin C＋Cera（リポ・カプセル ビタミン シー プラス セラ）」を発売します。同商品は、これまで美容成分として注目されてきたセラミドの価値を、Lypo-Cならではの“届ける”発想で健康の文脈からとらえ直し、ゆらぎやすい日常でも無理