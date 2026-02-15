おしんドリームの運営する「おしんドローンスクール」は、2月26日〜3月1日の期間にパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）で開催されるカメラや写真映像の展示会「CP＋2026」に初出展する。●ブース来場者に抽選でドローンをプレゼント！「CP＋2026」における「おしんドローンスクール」のブースは、来場するカメラ好き・映像好きの人々が、「まずは体験してみる」ところから始められる設計となっている。ドローンの楽しさ・可能性