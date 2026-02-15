この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026に「ハイエース・スタイル」がブースを出展した ■3月28日発売の「ハイエース・スタイル」の付録「プロボックス・スタイル」を先行配布 ■9ブランド10台のプロボックスが一堂に会する 珠玉のハイエース＆プロボックスのカスタムスタイル 仕事にも遊びにも使える4ナンバー車カスタムの定番ベースといえば、ハイエースそしてプロボックス。頼りがいある使い勝手と信頼性を確保したまま