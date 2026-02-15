この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026が2月13日より開幕 ■WORKブースでは新作ホイールを多数展示 ■スポーツ系からプレミアム系まで幅広い商品を網羅している プレミアムカーにピッタリの新作を展示 2026年2月15日（日）までインテックス大阪で開催され、連日にぎわいを見せている西日本のカスタムカーの祭典「第29回大阪オートメッセ2026」。 6B号館にあるワークのブースでは、1月に発売されたばかりの新作アルミホ