中国では、台湾有事関連発言がきっかけで、高市早苗首相に対する感情が大いに悪化した。そんな中で、中国人とみられるネットユーザーが「ウルトラマンが高市首相を退治」する合成動画を投稿して注目を集めることになった。香港メディアの香港01は13日、同件について現状を紹介する記事を発表した。問題の動画では、ウルトラマンシリーズ中のウルトラマンティガやウルトラマンエース、ウルトラマンジャック（帰ってきたウルトラマン