Image:elecom.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 「ケーブルミニマリスト」を貫く方に、Amazonでは2025年末から発売しているこの1本をおすすめします。ELECOM（エレコム）のUSB-C 2Wayケーブル「MPA-CCCA12」は、二股を生かした頼もしいスペックが詰まっているんです。■この記事で紹介している商品 エレコム USB Type-C ケーブル