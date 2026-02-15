9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と佐伯貴弘氏が、楽天のドラフト1位・藤原聡大（花園大）について言及した。齊藤明雄氏は藤原について「大学生ではNo.１かなという感じのピッチャー。腕の振りも早いし、ストレートの伸びもある。一番良いのはスライダー」と評価。「ストレートの投げっぷりが良くて、バッターが下から浮き上がって来るような感じで投げられるピッチャー。コントロ