母猫とはぐれ、ひとりぼっちで鳴いていたところを保護された三毛柄子猫の『三毛ちゃん』。別れのあとには、素敵な出会いが待っていたようです。三毛ちゃんと先住猫さんの静かな交流を記録した動画は公開後2週間で1万再生を突破し、「優しくも微笑ましい光景」「みんなに見守られて日々成長してね」とのコメントが相次いでいます。 【動画：ひとりぼっちで鳴いていた子猫を保護→先輩猫たちがそっと見守って…『愛にあふれた光景』