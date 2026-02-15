Appleの事情に詳しい情報筋によると、Appleは2026年2月下旬にiPhoneおよびiPad向けに新アプリの「Sales Coach」をリリースする予定であると、Apple関連メディアのMacRumorsが報じました。Apple Launching New 'Sales Coach' App - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2026/02/13/apple-launching-sales-coach-app/Apple reportedly releasing new 'Sales Coach' app soon - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/02/14/apple-reported