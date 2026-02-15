フリーの垣花正アナ（５４）は、２０２３年７月に突発性難聴を発症した。現在もアシスタントを務めるニッポン放送のラジオ番組「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・前１１時）の出演当日に起こった異変。それまで病気にかかったことがなかったが、生活習慣を大幅に見直すきっかけになった。長年共演し、闘病に寄り添った経済アナリスト・森永卓郎さん（２５年１月死去、享年６７）への思いにも触れた