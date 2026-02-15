モデルでタレントの平子理沙が５５歳の誕生日を報告した。１４日に誕生日を迎えた平子は日本時間の１５日、自身のインスタグラムを更新。「２月１４日バレンタインデー＆わたしの誕生日ハッピーバースデーバルーンをたくさんもらったので、嬉しくなって海に遊びに来ました」と記し、海辺でカラフルなバルーンを持つショットを複数枚アップ。「雲一つ無い青空で空も海もキラキラしてます癒される〜今年も全力で人生を楽