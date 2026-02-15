１１日、リビーニョで、スノーボード男子ハーフパイプ予選に臨む平野歩夢。（リビーニョ＝新華社記者／鄔恵我）【新華社ミラノ2月15日】アルプスの山裾を流れるように滑り降りる日本のスノーボード選手、平野歩夢の姿を見る限り、抱えている痛みがどれほどのものか想像することはできない。北京冬季五輪の男子ハーフパイプで金メダルに輝いた平野は、出場が危ぶまれるほどの負傷を抱えてミラノ・コルティナ大会に臨んで