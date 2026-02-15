国民民主党の玉木雄一郎代表(56)が15日、フジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。衆院選で落選した旧立憲民主党系の中道改革連合の議員らの受け入れについて言及した。8日投開票の衆院選で、自民党が316議席（315議席＋追加公認1）という歴史的な大勝を収めた。一方、立憲民主党と公明党の合流で結成された中道改革連合は、公示前の167議席から、49議席へと大幅に議席を減らした。落選組の中には、小沢一郎