ヤクルトは15日、沖縄・浦添キャンプで左脇腹の張りを訴えていた山田哲人内野手（33）が「左内腹斜筋肉離れ」と診断されたと発表した。山田は14日の午前中のシートノックで三塁を守っていたが、途中で切り上げて病院で診察を受けていた。池山監督は14日に「オープン戦に入ってくると無理もさせられない。治療に専念してもらって、早くチームに合流できるように備えてもらいたい」と話していた。また、並木と内山が「左脇腹