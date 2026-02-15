韓国の市街地で、暴走車とパトカーのカーチェイスが繰り広げられた。車は猛スピードで車列をすり抜け、信号無視をしながら20分にわたり逃走したが確保された。この暴走でパトカーが複数台破損し、警察官に負傷者も出ている。ドライバーは免許取り消しレベルの飲酒をしていたという。暴走車が信号無視…緊迫の追跡劇韓国で1月28日午前1時過ぎに撮影されたのは、猛スピードで車列をすり抜けて信号無視をする“暴走車”とのカーチェイ